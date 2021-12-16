Оренбург, , 09:34 — REGNUM В начала заседания Заксобрания Оренбургской области 16 декабря лидер фракции ЛДПР Максим Щепинов попытался поднять вопрос об отставке губернатора Дениса Паслера. Он попросил главу региона прокомментировать появившуюся информацию о возможном досрочном уходе с поста, сообщают СМИ.

Дом советов Оренбургской области Zaksob.ru

Стоит отметить во время заседания регионального парламента губернатор находится в президиуме. Однако Денис Паслер не стал отвечать на вопрос, а председатель Заксобрания Сергей Грачев указал на обсуждение повестки заседания, а поднятая тема к повестке не относится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре издание РБК проинформировало о возможной досрочной отставке оренбургского губернатора по его личной инициативе.

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