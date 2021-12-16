Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве. Об этом 16 декабря сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забил свой 274-й гол в большинстве. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом «Баффало», «Торонто» и «Тампы» Дэйвом Андрейчуком, который до этого был рекордсменом НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче в «Чикаго» и сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов.

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