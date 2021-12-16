Токио, , 09:48 — REGNUM Представительница Японии Юри Ватанабэ появилась на одном из дефиле конкурса «Мисс Вселенная» в «кимоно усопших», с хризантемой на поясе — символом императорской семьи. Такой образ оскорбляет Японию и национальную одежду, написали пользователи в комментариях к снимку Ватанабэ в соцсети Twitter.

Георг Хендрик Брейтнер. Девушка в кимоно. 1894

В начале декабря фотографию японской конкурсантки и израильского дизайнера Авиада Арика Хермана, создавшего дня неё кимоно, опубликовало посольство Израиля в Японии. Ватанабэ на снимке одета в кимоно с запахом на левую сторону — так облачают усопших.

Некоторые пользователи похвалили дизайнера за смелость, однако большинство раскритиковали образ Ватанабэ. Так, один из пользователей заявил, что дизайнер не знаком с культурой Японии, и упрекнул его за неуважение к чужой стране.

«Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии», — добавил другой комментатор.

Другие пользователи предположили, что так видят Японию на Западе, а также отметили, что у конкурсантки на груди — чернильные иероглифы «Япония», похожие на татуировку. В японском обществе существует на них своего рода табу.

«Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!» — написал пользователь с именем Синобу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году конкурс «Мисс Вселенная» проходил в Израиле. От России на нём выступила «Вице-мисс Россия 2019» Ралина Арабова. Победила в финале, состоявшемя 13 декабря, участница из Индии Харнааз Сандху.

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