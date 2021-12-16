Магас, , 09:33 — REGNUM В Ингушетии задержаны двое несовершеннолетних, планировавших совершить теракты на территории республики. Готовились в подрыву зданий Росгвардии и батальона ППС МВД в городе Сунже двое 17-летних жителей Ингушетии, вступивших в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержание 40.мвд.рф

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. В отношении несовершеннолетних подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Из подробностей расследования известно, что в августе 2021 года двое подростков, являясь членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и намеревались собрать из них взрывное устройство для подрыва зданий управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Республике Ингушетия и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Сунженский», расположенных в городе Сунжа.

Однако совершить преступные намерения злоумышленники не успели — их задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств готовящегося преступления.