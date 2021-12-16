Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Новосибирской области на заседании правительства региона сегодня, 16 декабря, были одобрены дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Андрей Травников.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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«Постановлением правительства Новосибирской области вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг, так, допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов с момента исследования, справки, подтверждающей, что гражданин перенёс COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации. Установленные ограничения не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет», — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

Также в Новосибирской области, в соответствии с постановлением санитарного врача от 15 декабря 2021 года, предписано обеспечить вакцинацию от коронавируса лицам в возрасте 60 лет и старше.

Напомним, что режим повышенной готовности, введённый ранее из-за кронавируса, в Новосибирской области продлено до 1 апреля 2022 года.