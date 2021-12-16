Чебоксары, 16 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Администрация Канаша в Чувашии заключила муниципальный контракт по рекультивации городской свалки. Её завершит компания из Татарии. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Заказчиком выступает администрация Канаша. Речь идёт о завершении рекультивации свалки твёрдых коммунальных отходов в городе. Цена контракта составила 82 196 069 рублей 36 копеек, из них 58 086 699 рублей — средства федерального бюджета, 24 027 139 рублей выделяется из республиканской казны.

Муниципальный контракт заключён 13 декабря 2021 года с обществом с ограниченной ответственностью «Логистик-сити» (Казань, Татария). Согласно уведомлению от 15 декабря, «фактически оплачено» (авансовый платёж) 16 439 213 рублей 87 копеек.

Работы по рекультивации свалки должны быть завершены в декабре 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Логистик-сити» зарегистрировано в феврале 2019 года в Казани с уставным капиталом в 30 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — разборка и снос зданий, также указано 63 дополнительных вида.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года из резервного фонда Чувашии выделено почти 23,5 млн рублей на ликвидацию свалки в Канаше площадью 8,5 гектаров.