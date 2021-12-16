Вашингтон, , 09:29 — REGNUM В последнее время можно наблюдать очень много спекуляций на тему того, что Россия намерена в скором времени осуществить вторжение на Украину. По имеющимся у США данным, Москва развернула на своей границе с Украиной и в Крыму до 70 тыс. военнослужащих, чтобы поставить точку в войне на востоке Украины, а также, возможно, угрозами нового конфликта в самом центре Европы не дать бывшей советской республике стать членом НАТО, пишет Кэтрин Куинн-Джадж в статье, вышедшей 15 декабря в Foreign Affairs.

Тем не менее, отмечает старший аналитик-консультант по вопросам Украины в Международной кризисной группе, несмотря на опасения наблюдателей, есть основания сомневаться в том, что Москва действительно заинтересована в подобном шаге. Дело в том, что сложившаяся тупиковая ситуация в целом выгодна и той, и другой стороне: Донбасс медленно, но верно отделяется от Украины и поглощается Россией. Эта траектория противоречит официальным обязательствам обеих стран по мирной реинтеграции региона в украинское государство.

Тем не менее, эта тенденция служит влиятельным интересам как в Киеве, так и в Москве и поэтому, вероятно, продолжится. Для Киева продление войны означает, что ему не нужно заключать мир, который был бы дорогостоящим в политическом и экономическом плане. Для Москвы неурегулированный конфликт означает, что она может и дальше выводить Киев из равновесия, подрывая то, что она считает антироссийским политическим проектом.

Раздражение России вызывает не то, что Киев не выполняет Минские договоренности на условиях Москвы. Напротив, она опасается все более близких отношений Украины с Западом и НАТО. В связи с этим угрозами вторжения Кремль пытается выстроить такие отношения с Киевом, которые будут пусть и прохладными, но все же предсказуемыми.

Таким образом, отмечает Куинн-Джадж, обе стороны зашли в «удобный тупик». С точки зрения президента Украины Владимира Зеленского и оппозиционных ему сил из числа радикалов момент для интеграции региона в состав страны нежелателен: для украинского правительства продолжение конфликта дает возможность избегать «политических минных полей» воссоединения, а также по-прежнему стабильно получать помощь от Запада.

В Кремле, по мнению автора, решили, что более практичным решением было бы не выполнение Минского соглашения, а, по сути, аннексия территорий. Для этого жителям региона раздаются российские паспорта и вливая значительные инвестиции в регион.

Кроме того, «выгодно» всем сторонам и продолжение боевых действий. В частности, Киеву такое положение вещей позволяет все время напоминать о том, что Россия пытается подорвать украинскую «демократию».