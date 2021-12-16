Ачинск, Красноярский край, 16 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае кассира ачинского банка Анну Григорьеву отправили в СИЗО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе краевого суда, Ачинский городской суд избрал Григорьевой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня — до 7 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кассир Григорьева подозревается в краже из банка 23 млн рублей.

Ранее в полицию обратился руководитель банка. Он заявил о пропаже из учреждения 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. Правоохранители выяснили, что деньги могла похитить кассир.

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Позже женщина сдалась полиции. Она заявила, что отдала деньги шантажистам.

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