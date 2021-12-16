Уфа, , 09:32 — REGNUM Завод по изготовлению синтетических жирных спиртов намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» в правительстве региона: инвестор представил концепцию создания в Башкирии завода, на котором планируется изготавливать синтетические жирные спирты.

«Аналогичных проектов в стране ещё нет. Кроме того, продукция будет востребована на территории государств СНГ», — приводит пресс-служба инвестора, который отметил, что на реализацию данного проекта необходимо направить до 12 млрд рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров данный проект одобрил и поручил сотрудникам минэкономразвития республики рассмотреть с инвестором площадки для реализации данного проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии запущено первое производство.