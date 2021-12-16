16 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Общественное движение «Родители Москвы» провело опрос общественного мнения по поводу действий чиновников, направленных на сегрегацию и разжигание вражды через внедрение QR-кодов, что противоречит Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Ангелина Потеряйко, , 10:42 — REGNUM Подхваченная из мировой практики отечественными чиновниками идея ввести QR-коды в качестве меры, способствующей снижению уровня заболеваемости COVID-19, была воспринята обществом как не имеющая ничего общего с охраной здоровья и направленная на сегрегацию населения по признаку наличия специальной метки.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Множество обращений, направленных гражданами и общественными объединениями в адрес депутатов Госдумы, а также многочисленные опросы общественного мнения, опубликованные в том числе популярными СМИ (некоторые из результатов опросов были этими СМИ удалены), смогли донести позицию большинства россиян относительно такого метода борьбы с эпидемией, который они считают настоящим принуждением к вакцинации — фактически людей поставили перед выбором: вакцина или нищета и культурная деградация.

Гражданам России стало ясно, что предпринимаемые меры идут вразрез со словами президента РФ Владимир Путина, которыми он выражает свое отношение даже к обязательной вакцинации.

«Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной», — сказал он в своем выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года.

24 ноября 2021 года Владимир Путин еще раз подчеркнул, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным.

Но не только медицинское принуждение было усмотрено обществом в приготовленных к рассмотрению в Госдуме законопроектах о QR-кодах, один из которых депутаты сняли с повестки 13 декабря 2021 года.

Граждане России увидели, что законопроекты разрушают базовые человеческие ценности, которым следуют все народы, населяющие нашу страну, — честь и достоинство человека, здоровье ближнего, ответственность за другого, любовь к большой и малой Родине, поддержка и взаимопомощь…

А вот что написано в Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»:

«Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, поощряют деструктивное поведение, формируют условия для саморазрушения общества.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».

Общественное движение «Родители Москвы» увидело это противоречие между стратегией национальной безопасности и разрушительной сутью законопроектов о QR-кодах. Это стало поводом для проведения опроса общественного мнения на интернет-ресурсах движения.

Результаты опроса: география участников ОД «Родители Москвы»

Всего в опросе приняло участие 4282 человека. Из них 34,1% проживают в Москве, 20,1% — в Московской области, 3,9% в Свердловской области, 3,2% — в Краснодарском крае, 3,1% в Санкт-Петербурге, 1,9% — в Воронежской области, 1,6% — в Республике Татарстан, 1,3% — в Саратовской области, 1,1% — в Кемеровской области. 29,7% респондентов распределились по всем остальным субъектам Федерации.

63,8% ответивших — люди среднего возраста (от 36 до 50 лет), 17,9% — молодые (от 20 до 35 лет), 13,7% — пожилые (старше 51 года).

На вопрос «Как Вы считаете, текущая информационная политика и действия губернаторов, направленные на внедрение в повседневную жизнь и в законодательство клеймения людей QR-кодами, сегрегацию и разжигание вражды, соответствуют духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям России?» 97% опрошенных выбрали ответ «нет, они являются деструктивными», 2,8% — ответили положительно, и 0,2% не задумывались об этом.

Результаты опроса комментирует лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова:

Результаты опроса: ответ на основной вопрос ОД «Родители Москвы»

«Опрос доказал, что мы, граждане России, выразили свое твердое «нет» присвоению нам и нашим детям номеров, твердое «нет» сегрегации и принуждению. Мы написали сотни тысяч обращений депутатам Госдумы и региональным чиновникам, мы записали и опубликовали тысячи видеообращений и миллионы комментариев в соцсетях, в профилях депутатов и чиновников, требуя отклонить антиконституционные и античеловеческие законопроекты. Очевидно, что внедрение qr-кодов не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мерам. Публикациями в авторитетном медицинском издании «Ланцет» подтверждается, что привитые люди тоже заражаются и болеют коронавирусом и способны распространять инфекцию точно так же, как и люди, не получившие прививку, поэтому социальная стигматизация непривитых не имеет никакого отношения к защите нашего здоровья, но имеет — к сегрегации и принуждению. Совершенно ясно, что так называемые «ковид-фри зоны» — это не более чем профанация. Применение qr-кодов, которые уже активно используются во многих регионах вопреки мнению, высказанному подавляющим большинством граждан, а тем более законодательное их закрепление на местном уровне, нарушает целый ряд статей

Конституции нашей страны, в том числе статьи 21, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 37, 43, 46.

Люди обращаются к нам через соцсети и лично и задают вопросы. Должны ли мы, граждане России, расценивать принятие этих законопроектов как пренебрежение органами законодательной власти основным Законом? Этот первый вопрос. Второй популярный вопрос: если чиновники и депутаты, слуги народа, не обращают внимания на мнение большинства граждан России, на кого они работают и чьи указания выполняют? Гражданское общество будет твердо стоять на своих позициях: мы — граждане сильной, свободной страны, потомки победителей, мы не пропустим фашизм на нашу землю».

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