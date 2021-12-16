Вашингтон, 16 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» АлександрОвечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 16 декабря сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Александр Овечкин

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Для него эта шайба стала 751-й за карьеру в НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. У идущего на третьем месте Яромира Ягра 766 шайб.

Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы за карьеру. Второе место занимает Горди Хоу (801).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чикаго» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 5:4. Овечкин забил гол и отдал результативную передачу.