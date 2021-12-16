Элиста, 16 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Следователи установили местонахождение жительницы села Приютное (Калмыкия) и выяснили детали её похищения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

В рамках доследственной проверки установлено, что разыскиваемая жива и здорова, находится в Южноуральске Челябинской области. Уехала жительница Калмыкии добровольно в целях замужества. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

ИА REGNUM сообщало, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ранее знакомые жители Новосибирской области. Злоумышленники избили хозяйку и её сына, а дочь хозяйки увезли в неизвестном направлении.