Москва, , 09:26 — REGNUM Исходя из того, что в информационной пространстве России практически нет людей, что прибывали бы отказаться от использовании любых вакцин в принципе, но много людей, что призывают оставить вакцинацию добровольной, и именно их называют «антиваксерами», то главным «антиваксером» по этой логике должен стать президент страны Владимир Путин, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Политолог вспомнил, как первый президент России Борис Ельцин ближе к середине 90-х вдруг начал активную «борьбу с фашизмом», в рамках которой у него хватило запала поручить Академии наук РФ разработать в кратчайшие сроки определение фашизма.

«Перед тем, как развернуть самую яростную борьбу с так называемыми вакцинаторами, наверное, нужно было бы дать определение Академии наук или кому-то еще, что такое антивакцинаторы… У Ельцина тогда хватило куража, и стало ясно, что все это сугубо риторически. Здесь этого нет. Здесь сказано: «антивакцинатор — это то, кого мы считаем таковым. Точка». Согласитесь, что обострение антивакцинаторской борьбы в эти условиях чревато самыми серьезными последсвтиями. Ну, например, «антивакцинатором» является конкурент в пределах партии власти», — заявил Кургинян.

Он привел пример депутата от партии «Единая Россия» Петра Толстого, который попал в список «антивакцинаторов» и, по его словам, это уже тянет на подковерные политические игры. В этой ситуации «антивакцинатором» может стать любой конкурент по бизнесу или сосед по участку.

«А поскольку уже сказано доносить, то ситуация становится пикантной и приснопамятной, правда же? Но я, в сущности, не об этом, я просто попытался вообразить, как могло бы выглядеть это определение антивакцинатора, данное Академией наук или Минздравом или еще каким-то ведомством. Наверное, это должен был бы быть человек, которые требует (это его гражданское право), чтобы государство запретило производство и использование либо вакцин вообще, либо вакцин против COVID-19, и чтобы оно следило, чтобы эти вакцины не использовались. То есть содействовало бы формированию черного рынка, на котором уже не будет там отечественных вакцин, будет какой-нибудь Pfizer, все это будет продаваться за большие деньги, за продавцами будут охотиться… То есть будет еще одно ведомство по борьбе с наркотиками, да?», — продолжил политолог.

По его словам, может быть Кургинян недостаточно тщательно мониторит ставшее непомерно-огромным информационное пространство страны, включая СМИ и Telegram-каналы, хотя вместе с ним это делают сотни людей, но никаких вышеописанных требований найдено не было. Тогда получается, речь идет о другом — что вакцинация не должна быть принудительной, а оскорбления и унижения и принуждения тех, кто не желает вакцинироваться являются неприемлемыми.

«Тогда антивакцинатором номер один должен быть назван глава российского государства президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который не один, не два и не десять раз сказал, что вакцинация должна быть добровольной. И не он один, а все высшие должностные лица России, потому что все они повторили это за Путиным. Странная ситуация, правда? Странная, мутная и очень опасная», — продолжил эксперт.