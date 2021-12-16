Варшава, , 09:24 — REGNUM Поверенный в делах Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон 15 декабря вручил традиционные ежегодные награды «Праведник народов мира». Она вручается тем, кто оказывал помощь евреям, приговорённым фашистами к истреблению во время Второй мировой войны, а также их потомкам. Об этом сообщает Polskie Radio.

Холокост

В этом году высокого звания было удостоено три семьи, оказавшие помощь евреям на оккупированной нацистами территории: Янина и Валента Цинк, Марианна и Станислав Сарновские и их сын Казимеж, а также Анастасия и Станислав Заморские.

Поверенная в делах Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон во время церемонии вручения звания сказала: «Мы должны помнить и чтить праведников народов мира. Они были единственным лучом света в те темные времена и единственной главой в истории Холокоста, которой мы дорожим, которой мы должны гордиться и за которую мы должны быть благодарны. Они решились на что-то экстраординарное и остались людьми, став героями».

Всего с начала акции 27 928 человек были удостоены звания «Праведник народов мира». Среди них 7 184 жителя Польши.