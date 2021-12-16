Москва, 16 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. До трёх градусов тепла ожидается в Москве 16 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Ситуацию с погодой определит тёплый сектор североатлантического циклона, который будут сопровождать тёплые поля облачности и осадки в разной фазе, а температурный фон окажется на пять градусов выше нормы, рассказали синоптики.

В столице ожидается до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.