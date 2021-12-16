Москва, 16 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. С предложением включить сахар и подсолнечное масло в перечень отдельных видов социально значимых товаров, за приобретение определенного количества которых не допускается выплата вознаграждений торговле, выступил Минсельхоз РФ. Об этом 16 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства в аппарат вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Bargozideha.com Сахар

При этом в ноябре вице-премьер дала поручение Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла.

Также отмечается, что в Минпромторге напомнили, что производители части социально значимых товаров — хлеба из пшеничной и ржаной муки, а также соответствующего ГОСТам мяса кур и молока — освобождены от уплаты вознаграждения торговым сетям.

Кроме того, известно, что список социально значимых товаров утвержден постановлением правительства РФ №530 2010 года и в него в общей сложности входят 24 наименования продуктов питания, включая разные виды мяса (курятина, свинина и говядина), молоко, соль, чай, картофель, морковь и яблоки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что за период с 6 по 13 декабря 2021 года в Забайкальском крае отмечен прирост цен на ряд продовольственных товаров.