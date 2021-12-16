Петропавловск-Камчатский, 16 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На Камчатке по прежнему невозможно добраться до посёлка Октябрьский. Автотранспортное сообщение с ним было прервано из-за того, что сильный шторм размыл дорогу. Непогода несколько дней не позволяла приступить к восстановительным работам. В настоящее время ремонт начался и предполагается, что он продлится до 20 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Brocken Inaglory Шторм

Читайте также: На Камчатке шторм отрезал район от Большой земли — введён режим ЧС

На участке 109−129 км дороги Начикинский с/х — Усть-Большерецк — Октябрьский с подъездом к пристани Косоево начали проводить восстановительно-ремонтные работы. Выставлены знаки об ограничении движения транспорта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим быть внимательными на дороге», — обратились к населению специалисты управления автомобильных дорог Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за размытой в результате шторма Октябрьской косы отрезанным от Большой земли оказался Усть-Большерецкий район. Власти 10 декабря приняли решение ввести режим ЧС.