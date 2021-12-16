Белгород, 16 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В 2021 году в Белгородской области благоустроили 85 дворовых и общественных территорий благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщил 16 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Government.ru Благоустройство двора

По проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены все запланированные объекты в 10 муниципальных образованиях. Приведены в порядок 85 дворовых и общественных территорий. Столько же благоустроят в 2022 году.

«Это более 50 дворов и более 30 общественных пространств. Также планируется реализовать проекты-победители всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах: в Губкинском и Шебекинском городских округах и Корочанском районе», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Дополнительно власти направят из областного бюджета 500 млн рублей на обустройство 306 детских игровых и спортивных площадок во всех муниципалитетах.

Ранее эксперты белгородского отделения ОНФ провели круглый стол, посвящённый завершению сезона ремонта дворовых территорий. По оценке общественников, не везде работы завершены и исправлены замечания, срок исправления недочётов — 20 декабря. На особом контроле — дворы Старооскольского городского округа.