Москва, 16 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Законопроектом об организации местного самоуправления предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальные выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, инициативу внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» Андрей Клишас и Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования. В последнем случае избрание главы муниципалитета осуществляется представительным органом из своего состава либо из числа кандидатов, представленных главой региона.

Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ. С соответствующей инициативой губернатор вправе обратиться в представительный орган муниципального образования.

Кроме того, глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняющего полномочия председателя представительного органа, со сроком полномочий этого органа. В этом случае при досрочном прекращении полномочий представительного органа полномочия такого главы муниципального образования также прекращаются досрочно, следует из документа.

Важно, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность, отметил Крашенинников.

Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет.