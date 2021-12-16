Куала-Лумпур, 16 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Генеральное консульство Индонезии в Малайзии объявило, что число индонезийских граждан, погибших в результате затонувшей лодки, увеличилось на пять человек, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Жертвами крушения судна с мигрантами стали 16 индонезийских граждан, ещё 20 числятся пропавшими без вести.

Агентство морской безопасности Индонезии также готово развернуть патрульные катера для оказания помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии признало, что затонувшее судно, в результате которого погибли 11 граждан Индонезии, было нелегальным.