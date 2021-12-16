Брюссель, , 09:16 — REGNUM Переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при содействии председателя Совета Европы Шарля Мишеля прошли в конструктивной обстановке, заявил Алиев, выступая на саммите стран-участниц «Восточного партнёрства» в Брюсселе.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Азербайджана отметил, что армянская сторона в этот раз отказалась от «необоснованных обвинений» в адрес Баку. Алиев также не делал резких заявлений в отношении Еревана.

«Это свидетельствует о возникновении благоприятной почвы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы должны смотреть вперёд», — сказал президент Азербайджана.

Напомним Баку и Ереван готовятся к начать процесс по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границе. При этом депутаты парламента Армении от оппозиционных партий опасаются, что руководство страны может пойти на уступки, которые пойдут в разрез с интересами Армении и Нагорного Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Еревана и Баку по границе таят опасность для Карабаха — депутат