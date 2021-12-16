Ереван, , 09:13 — REGNUM Переговоры между Ереваном и Баку об армяно-азербайджанской границе без решения вопроса о признании Нагорного Карабаха несут опасность для республики. Об этом заявил журналистам в парламенте экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян.

В Карабахе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если не связывать демаркацию и делимитацию с вопросом самоопределения Арцаха, то возникает серьёзная угроза для судьбы Республики Арцах, права её народа жить на своей исторической родине», — сказал депутат.

Он отметил, что делимитация и демаркация границ подразумевает мирный договор и признание границ Азербайджана в представлении Баку, который не признаёт право Карабаха на независимость.

Стоит отметить, оппозиционные депутаты парламента Армении заявили, что не доверяют властям в вопросе делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Оппозиционеры пытаются проконтролировать этот процесс.

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