Флоренция, Италия, 16 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. «Фиорентина» одержала победу над «Беневенто» в матче второго раунда Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Фиорентины» голы забили защитник Никола Миленкович и нападающий Риккардо Соттиль. У «Беневенто» отличился форвард Габриэле Мончини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

«Фиорентина» вышла в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Наполи». Матч пройдёт 12 января 2022 года.

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