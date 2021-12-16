Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США решила оставить на уровне 0−0,25% базовую процентную ставку в стране, 15 декабря сообщается на сайте американского финансового регулятора.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

Кроме того, в агентстве отметили, что с января 2022 года начнется снижение темпов покупки активов с рынка — с $90 млрд до $60 ($40 млрд придется на гособлигации, а еще $20 млрд — на ипотечные ценные бумаги MBS). Отмечается, что подобное сокращение темпов планируется проводить ежемесячно, но его размеры могут быть изменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря минфин США объявил, что по итогам октября Россия сократила до $3,72 млрд объем вложений в американские государственные ценные бумаги.

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