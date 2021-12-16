Биробиджан, 16 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Еврейской автономии снизился индекс посещаемости поликлиник. Об этом заявил, выступая с отчётом перед депутатами Заксобрания региона, начальник областного департамента здравоохранения Андрей Лебедев, сообщило ГТРК «Бира».

УФССП по ЯО Больница

Читайте также: ЕАО пора присоединять к Хабаровскому краю — соцсети о закрытии хирургии

«С учётом кадрового дефицита, мы имеем отток пациентов из системы здравоохранения, к иной форме собственности, то есть, к частникам, и естественно, пациенты пользуются услугами медицинских организациях в соседних регионах», — констатировал Андрей Лебедев.

Депутаты также обратили его внимание на дефицит кадров в медучреждениях автономии. Отвечая, Андрей Лебедев высказал своё возмущение действиями хирургов, которые уволились из областной больницы втроём.

«Мне непонятно, как так можно было поступить, за исключением тех сотрудников, которые по семейным обстоятельствам поменяли место жительства. Так делать категорически нельзя, практически вся служба, за исключением тех, кто был в отпуске, уволились. Экстренная помощь, помощь амбулаторно-поликлиническая, оказывается, плановая хирургия оказывается в Хабаровске», — сказал Андрей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, из хирургического отделения областной больницы ЕАО одновременно уволились все три хирурга. Теперь нуждающихся в операциях людей будут возить в Хабаровский край. Жители региона не понимают, как им будут оказывать экстренную помощь в Хабаровске, и считают, что тогда уже логично полностью объединить регионы. Пользователи соцсетей также намекают надзорным органам на необходимость проводить проверки и считают, что руководство автономии не справляется с управлением регионом.