Ташкент, , 09:10 — REGNUM Сдана в эксплуатацию современная подземная магистраль, построенная в самом центре Ургенча, туннель имеет длину 500 метров, ширину 17 метров и пропускную способность 3200 автомобилей в час. Об этом сообщает хокимият (администрация) Хорезмской области Узбекистана.

«Следует отметить, что такая подземная магистраль построена в Хорезме впервые в Узбекистане, в его строительстве приняли участие и специалисты из Великобритании», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате строительства туннеля были ликвидированы автомобильные пробки на этом перекрестке, предотвращены дорожно-транспортные происшествия, обеспечено безопасное передвижение пешеходов.

«Также по туннелю ежедневно курсирует более 200 автобусов и маршруток по городским и пригородным маршрутам, обслуживая в среднем 30 000 пассажиров», — отмечает пресс-служба.