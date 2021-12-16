Самара, 16 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Ёлочные базары открылись в Самаре. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Kaluga-gov.ru На ёлочном базаре

Ёлочные ярмарки оформлены в одном стиле, огорожены, а над входом висит яркая вывеска.

«Деревянный забор по периметру торговой точки — признак того, что это официальная ёлочная ярмарка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в текущем году в городе организовано 150 точек по продаже ёлок. Это на 16 больше, чем в прошлом году.

«У продавца ёлочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Игоря Ларионова.

Продажу ёлок будут осуществлять по 31 декабря с 08:00 до 22:00, при этом 31 декабря лесную красавицу можно будет купить с 08:00 до 12:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоторым самарским родителям разрешили посетить утренники в детсадах.