Копейск, Челябинская область, , 09:08 — REGNUM Смертельный пожар в городе Копейске Челябинской области мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает областное управление СКР.

Горящая спичка Skitterphoto

По данным следствия, в сгоревшей квартире употребляли спиртное. В ходе тушения пожара были найдены тела женщины и двоих мужчин. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Погибли три человека.

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