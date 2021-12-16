Копейск, Челябинская область, 16 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Смертельный пожар в городе Копейске Челябинской области мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает областное управление СКР.

Skitterphoto Горящая спичка

По данным следствия, в сгоревшей квартире употребляли спиртное. В ходе тушения пожара были найдены тела женщины и двоих мужчин. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Погибли три человека.