Тула, 16 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Итоги инспекшн-тура на промышленные предприятия Тульской области обсуждались 15 декабря на стратегической сессии по развитию туризма, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региону. Развитие внутреннего туризма — одна из целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле обсудили развитие промышленного туризма

«Губернатор Алексей Дюмин ставит перед нами задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями», — сказал на заседании заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов.

Тульская область в 2021 году вошла в число 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участие в этой программе поможет разработать механизм улучшения имиджа предприятий региона и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов.

Как отметил министр промышленности и торговли Вячеслав Романов, в настоящее время многие тульские производства принимают туристов, однако запрос на расширение локаций только растёт. Подобные экскурсии призваны также помочь профориентации школьников и студентов, компании получают возможность получить новые кадры, а также повысить лояльность к бренду.

«У Тульской области богатая промышленная история. Здесь есть, что показать и совместно с АСИ регион сможет создать качественный и интересный турпродукт», — подчеркнула председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко подчеркнула, что в Тульской области в настоящее время создана необходимая туристическая инфраструктура, и это позволяет максимально быстро создать промышленный турпродукт и внедрить его в экскурсионную программу.

Отметим, что в период с 13 по 15 декабря представители АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств в рамках инспекшн-тура побывали на 10 предприятиях региона. В их числе — Туламашзавод, заводы «Октава» и «Штамп», кондитерская фабрика «Алкион», автомобильный завод «Хавейл» и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта.