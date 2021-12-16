Лондон, , 09:05 — REGNUM «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Кристал Пэлас» голы забили нападающие Уилфрид Заха и Джордан Айю. У «Саутгемптона» отличились полузащитник Джеймс Уорд-Праус и форвард Армандо Броя.

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в АПЛ, в активе команды 20 очков. «Саутгемптон» идёт на 15-м месте с 17 очками.

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