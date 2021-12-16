Хабаровск, 16 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае строят дороги к туристическим объектам — строители завершили подготовительные работы по реконструкции автодороги, ведущей к комплексу «Воронеж», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Строительство дороги в Хабаровском крае

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Уже провели земляные работы, расширили проезжую часть и отсыпали основание дороги щебнем. Ремонт осуществляется в рамках проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Амур — Хабаровск». На реконструкцию дороги выделено 187,7 млн рублей. Кроме краевых и муниципальных средств привлечены и деньги из федерального бюджета — более 144,6 млн рублей.

«Туристический комплекс «Воронеж» благодаря усилиям инвесторов стал популярным местом круглогодичного отдыха жителей как Хабаровского края, так и соседних регионов. Создание сопутствующей инфраструктуры, в том числе благоустройство и ремонт дорог, направлено на повышение доступности туристического объекта, развитие внутреннего и въездного туризма, популяризацию активного отдыха», — пояснили специалисты.

В 2021—2022 годах будет реконструировано более 3 км дорожного полотна. В следующем году дорогу заасфальтируют и благоустроят. Ввод ее в эксплуатацию намечен на осень 2022 года.

Развитие туристической базы предусматривает создание второго склона и дополнительных объектов отдыха для посетителей базы. Планируются ландшафтные работы, а также благоустройство территории и строительство гостиницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства Тверской области принят календарь туристских событий на 2022 год.