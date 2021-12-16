Симферополь, , 09:03 — REGNUM Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым.

Крым Alexander Vovchenko

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», — сказал он РИА Новости.

По его словам, общение с жителями Крыма позволит Шольцу убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.