Брайтон, Великобритания, , 09:00 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «Вулверхэмптона» Ромен Сес на 45-й минуте.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в АПЛ, в активе команды 24 очка. «Брайтон» идёт на 13-м месте с 20 очками.

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