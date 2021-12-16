Абу-Даби, , 09:00 — REGNUM Спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией будет экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. Об этом, как передаёт Anadolu Ajansı, сообщил МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в ОАЭ.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Ереван и Анкара недавно сделали ряд позитивных заявлений. Турецкий дипломат также заявил о необходимости укреплять взаимное доверие.

Чавушоглу считает, что нормализация отношений Армении и Турции положительно повлияет на ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что Анкара все шаги в этом направлении будет согласовывать с Баку.

«Мы консультируемся с Азербайджаном по каждому вопросу, после чего предпринимаем такие шаги. Никто не должен сомневаться в том, можем ли мы действовать независимо или отдельно от Азербайджана. Мы — одна нация, два государства», — сказал глава МИД Турции.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

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