Киев, , 08:59 — REGNUM Россия всегда была для Украины «жирной коровой», благодаря которой последняя разбогатела. Такое мнение националиста из Харькова Александра Ярмоленко приводит 15 декабря итальянская газета La Repubblica.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — сказал он.

Также Ярмоленко добавил, что затем Россия, по его мнению, «сошла с ума», «разрешив провозгласить» Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.