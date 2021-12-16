Киев, 16 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Россия всегда была для Украины «жирной коровой», благодаря которой последняя разбогатела. Такое мнение националиста из Харькова Александра Ярмоленко приводит 15 декабря итальянская газета La Repubblica.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — сказал он.

Также Ярмоленко добавил, что затем Россия, по его мнению, «сошла с ума», «разрешив провозгласить» Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.