Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге до 31 января 2022 года должны снести долгострой возле торгового центра «Радуга». Объект признан самовольной постройкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Снос

Решение о сносе вынес суд. Ранее Ленинский райсуд города отказал мэрии в удовлетворении требований. Однако Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляция, изменил решение коллег.

Чиновники потребовали в судебном порядке признать долгострой самовольной постройкой, обязать застройщика снести объект и провести рекультивацию земельного участка.

В случае игнорирования судебного вердикта, горадминистрация передаст исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Также будет рассмотрен вопрос о сносе самостроя за счет городского бюджета с последующим взысканием затрат с ответчика.

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