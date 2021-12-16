Красноярск, 16 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Красноярске завершено расследование уголовного дела о получении бывшей сотрудницей Службы строительного надзора и жилищного контроля взятки в виде туристической путёвки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Ksonline.ru Взятка

Фигуранткой дела (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) является бывшая начальница отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами, Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

По данным следствия, в 2017 году она получила от руководителя нескольких управляющих компаний Красноярска взятку — туристический сертификат на приобретение путевки на остров Сардиния на сумму 200 тысяч рублей.

За эту путёвку чиновница должна была не принимать никаких мер в случае выявления нарушений закона, допущенных взяткодателем и его организациями. Также она должна была осуществлять общее покровительство управляющих компаний.

В августе 2017 года чиновница отдохнула в одном из отелей на острове Сардиния. В ходе следствия она не признала вину в совершённом преступлении.

Между тем взяткодатель добровольно сообщил о факте дачи взятки и активно способствовал расследованию. Он был освобождён от уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу сельсовета приговорили к реальному лишению свободы за взяточничество в Башкирии.

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