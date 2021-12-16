Лондон, 16 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Арсенал»

В составе «Арсенала» голы забили нападающий Габриэл Мартинелли на 48-й минуте и полузащитник Эмиль Смит-Роу на 87-й.

На 66-й минуте «Вест Хэм» остался в меньшинстве после удаления защитника Владимира Цоуфала. После этого форвард «Арсенала» Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает четвёртое место в АПЛ, в активе команды 29 очков. «Вест Хэм» идёт на пятом месте с 28 очками.

Читайте также: «Астон Вилла» обыграла «Норвич» в матче АПЛ