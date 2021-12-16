Тбилиси, , 08:56 — REGNUM В Тбилиси 15 декабря прошли переговоры между председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и лидерами ряда оппозиционных партий. Об этом на брифинге сообщил глава блока «Стратегя Строителя» Георгий Вашадзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что на встрече обсуждали возможное снижение проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%. В «Мечте» готовы сделать эту уступку для мелких партий, но так, чтобы поправки начали действовать не ранее 2024 года, когда придёт срок очередных выборов.

«Кроме барьера есть и вопрос досрочных выборов. Никакие позиции мы не согласовывали, просто, хотели услышать без публичного пространства, чего хочет «Грузинская мечта», — подчеркнул Вашадзе.

Стоит отметить, выборы 2020 года в парламент Грузии показали, что, если бы тогда временно не снизили процентный барьер, то все депутатские мандаты разделили бы «Мечта» и партия «Единое национальное движение». Благодаря снижению проходного барьера депутатские мандаты смогли получить девять партий.

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