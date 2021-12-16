Тбилиси, 16 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Тбилиси 15 декабря прошли переговоры между председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и лидерами ряда оппозиционных партий. Об этом на брифинге сообщил глава блока «Стратегя Строителя» Георгий Вашадзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он рассказал, что на встрече обсуждали возможное снижение проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%. В «Мечте» готовы сделать эту уступку для мелких партий, но так, чтобы поправки начали действовать не ранее 2024 года, когда придёт срок очередных выборов.

«Кроме барьера есть и вопрос досрочных выборов. Никакие позиции мы не согласовывали, просто, хотели услышать без публичного пространства, чего хочет «Грузинская мечта», — подчеркнул Вашадзе.

Стоит отметить, выборы 2020 года в парламент Грузии показали, что, если бы тогда временно не снизили процентный барьер, то все депутатские мандаты разделили бы «Мечта» и партия «Единое национальное движение». Благодаря снижению проходного барьера депутатские мандаты смогли получить девять партий.