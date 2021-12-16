Москва, , 09:08 — REGNUM В непродуманных действиях и эмоциональных решениях кроются причины долговых проблем граждан, взявших кредиты. Об этом финансист Александр Бахтин рассказал 16 декабря агентству «Прайм».

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По словам Бахтина, инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций», люди меньше осознают процесс траты денег, когда пользуются пластиковыми, в том числе кредитными, картами. Мелкие необдуманные траты складываются через какое-то время в крупную сумму, тогда как при оплате наличными эмоциональных покупок меньше.

«Здесь дело не в недостатках кредита, а в непродуманности действий и эмоциональных решениях заёмщика. Те кредиты, которые максимально просто выдаются, чаще и становятся источником таких проблем», — предупредил аналитик.

Владелец кредитной карты может «на эмоциях» опустошить лимит, а затем с трудом восполнять его после окончания льготного периода. Процент на таких картах, как правило, высок.

Подобные проблемы возникают и с потребительскими кредитами. Ставки по ним высоки, получение — крайне простое. Это подталкивает граждан к открытию такого кредита, который в дальнейшем может стать неприятным бременем.

«Необдуманные покупки ведут к росту долговой нагрузки», — напомнил Бахтин и порекомендовал заёмщикам заранее прикидывать, сколько денег им понадобится для обслуживания долга без снижения привычного уровня жизни.

Это позволит определить «запас прочности» — черту, которую в тратах нельзя переступать, добавил он.

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