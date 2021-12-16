Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области накануне новогодних праздников усилен контроль за перевозкой деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства природы и цикличной экономики.

Ели Дарья Драй © ИА REGNUM

В области стартовал третий этап межведомственной профилактической акции «Лес», цель которой — выявление и предотвращение незаконных рубок на территории лесного фонда, а также контроля транспортировки древесины.

Исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина поясняет, что в Ульяновской области продолжается заготовка деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

Для предотвращения незаконных рубок в усиленный режим работы переведены мобильные посты. На постах дежурят лесничие и полицейские, также проводится патрулирование лесных участков.

Акция «Лес» продлится до 23 декабря и является частью плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в новогодние праздники изменит режим работы общественный транспорт. При этом в новогоднюю ночь и Рождество пустят дополнительные автобусы и электротранспорт.