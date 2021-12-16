Уфа, , 09:01 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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В селе Ангасяк Дюртюлинского района столкнулись автомобили Renault Fluence и «ГАЗель».

Отмечается, что в этом ДТП получил травмы водитель автомобиля «ГАЗель» 1970 года рождения. Погибли водитель Renault Fluence и пассажир 1993 года рождения, ехавший в иномарке.

«Спасатели деблокировали погибших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водитель без прав едва не угробил себя и четырёх пассажиров.