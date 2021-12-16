Уфа, 16 декабря 2021, 09:01 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В селе Ангасяк Дюртюлинского района столкнулись автомобили Renault Fluence и «ГАЗель».
Отмечается, что в этом ДТП получил травмы водитель автомобиля «ГАЗель» 1970 года рождения. Погибли водитель Renault Fluence и пассажир 1993 года рождения, ехавший в иномарке.
«Спасатели деблокировали погибших», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водитель без прав едва не угробил себя и четырёх пассажиров.