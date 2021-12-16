Салехард, , 08:51 — REGNUM На Ямале в 2022 году для Салехардской окружной больницы и в отделение патологии речи Ноябрьского психоневрологического диспансера закупят оборудование для проведения ночной электроэнцефалограммы (ЭЭГ — мониторинга) у детей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямой линии с жителями автономного округа.

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Запись ночного ЭЭГ-мониторинга — золотой стандарт ранней диагностики для детей с подозрением на эпилепсию и подтвержденным диагнозом. Таких ребятишек на Ямале насчитывается более 600, отметил глава региона.

Сейчас медучреждения Ямала проводят лишь дневной мониторинг судорожной активности головного мозга детей. На круглосуточное исследование юные пациенты направляются за пределы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению Дмитрия Артюхова с 1 января 2022 года дети с диабетом первого типа получат бесплатную систему непрерывного мониторинга глюкозы.

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