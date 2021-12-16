Ворсино, Калужская область, 16 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Церемония вручения стипендий региональной общественной организации «Калужское землячество» 37 одаренным детям из Калужской области состоялась в калужском индустриальном парке «Ворсино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На вручении стипендий одарённым детям

Калужское землячество готовится отметить 25 лет со дня образования, и все эти годы оно поддерживает «эстафету добрых дел». Наиболее известной стала предновогодняя традиция вручения именных стипендий одарённым детям. Впервые вручение именных стипендий состоялось в 1998 году. Тогда ежемесячное дополнительное материальное поощрение в размере тысячи рублей было предусмотрено для 10 юных калужан из социально незащищенных слоев населения. С 2008 года лауреатами ежегодно становятся все больше детей и подростков, которые учатся в образовательных организациях Калужской области и за её пределами. В 2021 году стипендиатами стали 37 человек, в том числе 27 детей-инвалидов.

«Вы — целеустремленные, совсем юные люди. И уже сумели свой талант своим трудом превратить в маленький, но уже успех. Я вам желаю не останавливаться на этом пути. Будьте уверены, что мы вас поддержим. Рядом с вами всегда будут друзья, близкие люди и вместе с Калужской областью мы сможем достичь новых вершин. Вашими именами будут гордиться не только здесь, но и по всей стране», — отметил на вручении стипендий одарённым детям калужский губернатор Владислав Шапша.