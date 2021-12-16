Лондон, 16 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» намерена продать максимально возможное количество газа по максимальным ценам. Об этом 16 декабря сообщает британская газета The Guardian, которая приводит мнение руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

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В материале издания отмечается, что, согласно оценкам Rystad, в случае, если «Газпром» на 20% увеличит объемы экспорта газа на европейские рынки, это будет способствовать обрушению цен на голубое топливо.

При этом Диас утверждает, что российская компания вместо этого нашла баланс для продажи максимального возможного количества газа таким способом, чтобы «не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».

Также он отметил, что такое обстоятельство может подтолкнуть большее количество стран к тому, чтобы инспектировать в возобновляемые источники энергии для защиты от такого рода скачков на энергетическом рынке в будущем.

«Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. «Газпром» оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», — указал Диас.

Также автор статьи утверждает, что из-за роста спроса на газ и роста цен на энергетических рынках Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к Украине и Молдавии и параллельно шло усиление напряженности в отношениях Москвы с Западом из-за газопровода «Северный поток — 2». При этом также в статье якобы «агрессия» России в отношении Молдавии объясняется тем, что «Газпром» потребовал у Молдавии цену на газ вдвое больше прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что правительство Италии следит за ситуацией и при необходимости выделит дополнительные ресурсы для «смягчения» роста цен на электричество и газ для потребителей.