Чита, 16 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Забайкалье по результатам проверки исполнения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями, вскрыты многочисленные нарушения. Подробности сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба забайкальского прокуратуры.

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За 11 месяцев 2021 г. прокурорами вскрыто более 1,7 тыс. нарушений, для устранения которых внесено 233 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 194 лица, в суды направлено 233 иска.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 225 граждан на получение различных видов государственной поддержки, 30 граждан обеспечены лекарственными средствами, 2 — необходимыми медицинскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2021 года вмешательство прокуратуры Сретенского района Забайкальского края помогло защитить права ребенка-инвалида на бесплатное оказание медицинской помощи.

Установлено, что трехлетняя дочь заявителя, получившая трансплантацию аллогенного костного мозга, по рекомендациям врачей нуждается в еженедельном исследовании крови за счет средств обязательного медицинского страхования. Вместе с тем необходимые лабораторные исследования проводились за счет родителей девочки.

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