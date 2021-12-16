Москва, , 08:50 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не поддержал амнистию для покупателей поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Валерий Фадеев Kremlin.ru

"Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал сертификаты. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — сказал Фадеев.

Напомним, что продавцам и покупателям поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь 9 декабря прокомментировал выдачу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции в городской поликлинике.

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